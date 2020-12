TYLKO NA PUDELKU: Ministerstwo Kultury tłumaczy wypłacanie dotacji PO CICHU: "Kwoty znów są WERYFIKOWANE"

Xxx 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Pan premier i minister zdrowia ogłosili dziś, że zamówili ponad 60 milionów szczepionek na sami wiecie co. Co chwila powtarzają, że szczepienia mają być dobrowolne ale zaznaczyli, że Ci, którzy się zaszczepia "łaskawie" od panów i władców otrzymają specjalne przywileje np nie będą musieli iść na kwarantannę po kontakcie z osobą zarazona. Nie dajcie się nabrac, że szczepienia będą dobrowolne. Zrobią to podstępem i szantazem, osoby niezaszczepione będą dzielone na ludzi gorszej kategorii, będą miały utrudnione funkcjonowanie w społeczeństwie. Nawet się z tym nie kryją, że będą tak robić. Sami to dziś powiedzieli. Znowu dzielenie ludzi na gorszych i lepszych. Mam kontakt z mnóstwem ludzi, prawie nikt nie chce się szczepić. Szczepionki powinny być dobrowolne, ja sama chciałam się zaszczepić ale od dzisiaj już nie chce, nie można dzielić ludzi na gorszych i lepszych. To wojna psychologiczna i nacisk, część ludzi dla świętego spokoju i normalnego życia pójdzie się zaszczepić, po to, żeby normalnie polecieć sobie na wakacje. Nigdy nie będzie już normalnie, nie żyjcie złudzeniem. Jestem za szczepionkami, ale nie popieram szantazu i dzielenia społeczeństwa. Każdy ma swój rozum, każdy ma swoje ciało, o którym decyduje. To obrzydliwe, co politycy wyprawiają.