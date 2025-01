TYLKO NA PUDELKU: Modra i Krupski komentują aferę w filharmonii: "Władze NIE ZGŁOSIŁY ZASTRZEŻEŃ co do jakości naszej pracy"

Magda Modra i Marek Krupski pozwą organizatorów koncertu?

W obliczu napływających zapytań dotyczących zajęcia przez nas stanowiska w sprawie oświadczenia zamieszczonego przez Pana Dyrektora Filharmonii Szczecińskiej Pana Przemysława Neumanna oraz w nawiązaniu do licznych artykułów pojawiających się na serwisach plotkarskich, stanowiących pokłosie w/w oświadczenia, niniejszym informujemy, iż do dnia dzisiejszego władze Filharmonii Szczecińskiej nie skontaktowały się z nami, jak również nie zgłosiły zastrzeżeń co do jakości naszej pracy - czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji Pudelka.