Magda Modra i jej mąż poprowadzili koncert w filharmonii. Goście zażenowani, organizatorzy przepraszają. "Nie, nie otrzymają wynagrodzenia"

No jak przeczytałam, że skandal i nie otrzymają wynagrodzenia i zostali wyrzuceni w trakcie koncertu, to pomyślałam, co oni odwalili??? Może przyszli pijani, może pozwalali sobie na jakieś niestosowne żarty czy komentarze, może Pani Magda przyszła wulgarnie ubrana z biustem na wierzchu...a tu nie... czytali z kartki i mieli problem z dykcją, pewnie przez tremę. No bez jaj!!! Wynagrodzenie i pracę to powinien stracić Pan, który ich zatrudnił i nie zrobił próby, czy ich sposób mówienia będzie odpowiedni. Nie sympatyzuje z nimi, no ale kurcze, trochę przesada z tą afera na cały internet, bo czytali z kartki i się mylili. Przecież oni nie są dziennikarzami, to na co Filharmonia liczyła?? Na dykcję i elokwencję Torbickiej, ktora zęby zjadła w takiej pracy?