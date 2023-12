TYLKO NA PUDELKU: Monika Olejnik komentuje przejście Pawła Płuski z TVN do TVP i apeluje: "Pani Danuto, CZEKAM NA PRZEPROSINY, WYPADA" (WIDEO)

Monika Olejnik to stała bywalczyni warszawskich salonów. Chyba nikogo nie dziwi, że tuż po "Kropce nad i" wsiada w taksówkę i udaje się z siedziby TVN-u na Wiertniczej do centrum Warszawy, by wziąć udział w licznych, kulturalnych i modowych wydarzeniach. Nie inaczej było 11 grudnia. Prezenterka pojawiła się na jubileuszowym pokazie Macieja Zienia.

Monika Olejnik zwraca się do Danuty Holeckiej

Dziś prowadziłam "Kropkę nad i" z Sejmu i moim gościem był Marcin Horała, który oczywiście bronił swojego szefa i tego, co powiedział, co jest dla mnie smutne, bo mógł to w inny sposób powiedzieć, ale jego sprawa. (...) Wielka szkoda [jeśli Paweł Płuska odejdzie - przyp. red.], zobaczymy, co będzie robił... Natomiast, wie Pan, najważniejsze jest, że to media, organizacje pozarządowe i obywatelskie doprowadziły do tego, że nastąpiła zmiana rządu, że ludzie zobaczyli, co się dzieje naprawdę, a nie patrzyli tylko na szczujnię, która była w telewizji publicznej - oceniła.