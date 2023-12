TYLKO NA PUDELKU: TYLE Monika Richardson zarabiała w "Pytaniu na śniadanie"! "PiS dał nam PODWYŻKĘ"

Zobacz także: Monika Richardson o wyborach: "W ostatniej chwili, chociażby NA ZŁOŚĆ, pójdziemy do urn"

Monika Richardson ujawnia, ile zarabiała w "Pytaniu na śniadanie"

Poprosiliśmy o komentarz Monikę Richardson , która przez wiele lat była związana z TVP, a od kwietnia 2013 do listopada 2019 roku współprowadziła program "Pytanie na śniadanie". Okazuje się, że dziennikarka mogła liczyć na wielokrotnie niższą pensję niż ci, których zarobki ujawnił Joński.

Niewiele pamiętam, bo od czterech lat tam nie pracuję, ale moja stawka za "Pytanie na śniadanie" to było 1200 złotych brutto za ten trzygodzinny program. My wtedy strasznie się burzyliśmy, bo wydawało nam się to mało, zważywszy, że mieliśmy po 4, góra 5 dyżurów miesięcznie.