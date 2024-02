TYLKO NA PUDELKU: Nina Terentiew komentuje powrót Dowbor do TVP! Marzy jej się powrót Cichopek do Polsatu? "Wydaje mi się, że Kasia jest..."

Nina Terentiew komentuje powrót Katarzyny Dowbor do "Pytania na Śniadanie"

Decyzja nowego szefostwa "Pytania na Śniadanie" o zatrudnieniu Katarzyny Dowbor spolaryzowała widzów TVP. Niektórzy pochwalili próbę zróżnicowania gospodarzy pod względem wieku i docenili profesjonalizm doświadczonej dziennikarki, a inni stwierdzili, że była prowadząca "Nasz nowy dom" zupełnie nie pasuje do porannego formatu. Co na temat angażu 64-latki sądzi ikona polskiej telewizji Nina Terentiew? Skontaktowaliśmy się z byłą dyrektor programową Polsatu, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie.