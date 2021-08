TYLKO NA PUDELKU. Nowa dziewczyna Michała Koterskiego o ich związku: "To wyszło jakoś DOŚĆ SZYBKO"

Wygląda jednak na to, że każde z nich definitywnie poszło już w swoją stronę. Michał skierował swe uczucia do koleżanki z planu nowego filmu pt. "Gdzie Diabeł Nie Może, Tam Baby Pośle". Reżyser zdradził, że cieszy się, iż przy pracy nad jego dziełem udało się połączyć "dwa zagubione serca w świecie show biznesu".

To jest dosyć świeży temat i troszkę nie chcę zapeszać , natomiast dogadujemy się bardzo dobrze - to mogę powiedzieć. Podzielimy się większymi szczegółami za jakiś czas - zapowiada.

Chcieliśmy jak najdłużej zachować go dla siebie, ale - no cóż - gramy na jednym planie, to wyszło to dosyć szybko - komentuje.