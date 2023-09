TYLKO NA PUDELKU: Osoba związana z Polsatem o atmosferze na planie "TTBZ" po aferze z "blackface": "Jest NERWOWA"

Ania 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Czy to są jakieś jaja? Miał udawać czarnego to pomalowali go na czarno, gdzie tu obraza? Mieli pomalować go na żółto? Jak czarny śpiewa o sobie nigga to dobrze, ale jak biały odśpiewuje tekst to już nie może? Czarni nie wzbudzają mojego współczucia.