TYLKO NA PUDELKU: Oto bohaterki reality show, "Żony Miami": miłośniczka luksusowych stylizacji i "królowa kaftanów" (ZDJĘCIA)

Już wkrótce TVN zaprezentuje widzom całkiem nowy program o Polkach spełniających swój "amerykański sen" . Mowa o reality show "Żony Miami", które opowie o życiach majętnych mieszkanek słonecznej Florydy. Podobnie jak w "Żonach Hollywood", w produkcji Playera bez wątpienia nie zabraknie barwnych postaci. Pudelkowi udało się poznać dwie bohaterki nowego show TVN, które na co dzień chętnie relacjonują luksusowe życie w sieci.

Jedną z "żon Miami" jest niejaka Ela Pruszyńska. Blondynka przedstawia się na Instagramie jako "The Polish Principessa" i wyraźnie dokłada wszelkich starań, by udowodnić swój "królewski" status. Ela prowadzi własną markę modową Kaftans by Ela - zajmującą się produkcją, zgadliście, kaftanów. Firma ma w swojej ofercie "okrycia plażowe" oraz tzw. "odzież kurortową" o różnych kolorach i wzorach, idealną na egzotyczne wakacje.