TYLKO NA PUDELKU: Patricia Kazadi komentuje CENZURĘ w TVP: "Ten zabieg I TAK SIĘ NIE UDA"

To nie makijaż jest "problemem", a fakt, że osoby przy produkcji oraz choreograf nie poświęcili 5 minut na zapoznanie się z piosenką i jej przekazem przed jej wyborem do programu. Ta piosenka to jawne wsparcie Sii dla LGBT+, tęcza czy jej brak niczego nie zmieni, więc jeśli ktokolwiek wciągnął 16-latkę w wojnę światopoglądową, to samo TVP.