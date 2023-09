TYLKO NA PUDELKU: Patricia Kazadi o nowym singlu, Edycie Górniak, Marinie i złamanym sercu. "Wybierałam osoby, które chciałam RATOWAĆ" (WIDEO)

Patricia Kazadi karierę w show biznesie rozpoczęła niespełna dwie dekady temu. Ma na koncie udział w wielu programach rozrywkowych i choć wiele osób kojarzy ją z takich formatów jak: "X Factor", "You Can Dance" czy "Taniec z Gwiazdami", w 2007 roku była uczestniczką "Jak oni śpiewają?". To występy właśnie w polsatowskim show był jej przepustką do kariery.

Najfajniejszy program ever. Piękny czas, to było przed tym momentem, kiedy zaczął się hejt, presja. Byłam szczęśliwym dzieciakiem, który spełnia swoje marzenia. Wchodziłam w ten świat pełna nadziei, otwartości serca. (...) Myślę, że byłam oceniana głównie pod względem wokalu, bo ja byłam wtedy mało znana. Ja byłam jedną z zapchajdziur. Wiesz, jak się robi edycje, to się bierze duże gwiazdy i zapchajdziury, które mają odpaść jako pierwsze - wspomina.

Patricia Kazadi nie ukrywa, że najbardziej bała się komentarzy Edyty Górniak, ponieważ do dziś uważa ją za swoją idolkę.

Słucham sobie Edyty bardzo często, więc nie brakuje mi jej. Dzisiaj się obudziłam i śpiewałam "Kasztany" (śmiech). Często słyszę jej głos, lubię też te nowe propozycje. Myślę, że nie powiedziała ostatniego słowa. Myślę, że idzie taka płyta, że spadną nam peruki i buty z nóg. Czekam na to, bo ma głos i nie wiem, czy nie lepszy niż kiedyś - dodaje.

Patricia Kazadi wraca z nową muzyką po traumatycznych przejściach

Patricia Kazadi wraca po przerwie z nową płytą, której zapowiedzią jest singiel "Ganesha". I choć w utworze często pojawia się wyrażenie "przeze mnie", gwiazda podkreśla, że nie śpiewa o negatywnych emocjach, ponieważ już dawno się ich pozbyła. Musiała to zrobić chociażby wtedy, kiedy po raz kolejny nie udało się jej stworzyć trwałego związku.

Powinniśmy się rozwijać do końca życia i robić wszystko, by starać się być lepszą wersją siebie. Moja praca nad sobą zaczęła się od ostatniego rozstania i choć wydawało mi się, że rozpoczęłam ją po jeszcze wcześniejszym rozstaniu, musiałam odbić się głową od basenu bez wody. (...) Zaczęłam analizować, dlaczego jestem najbardziej szczęśliwa, kiedy jestem sama. Jestem wtedy skupiona na swoich pasjach, realizuję swoje marzenia... Jak byłam we wszystkich swoich relacjach, byłam pozamykana, zestresowana. (...) Wybory, których dokonywałam, były niekompatybilne na przykład z moim charakterem, albo były to osoby, które chciałam ratować - zdradza w rozmowie z Pudelkiem.

Zobaczcie koniecznie w powyższym materiale wideo, co Patricia Kazadi jeszcze wyjawiła na temat swojego życia prywatnego oraz przyjaźni z Mariną.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.