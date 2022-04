TYLKO NA PUDELKU: Patryk Vega zrobi film o KAMILU DURCZOKU! "Jego zdaniem to postać rodem z DOSTOJEWSKIEGO"

Kobieta 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

PO PIERWSZE PAN BYKY DZIENNIKARZ DUR... NIE JEST GODNY TEGO ABY CAŁY CZAS PISANO O NIM TAKIE PIEKŁO ZROBIŁ SWOIM PRACOWNIKOM MOLESTOWANIA ITP NIE GODNE NAWET O NIM GADKI A ŻE JEGO BRAT WYPOWIADA SIĘ ŻE MU PŁAKAŁ W RAMIĘ??? NAPRAWDĘ CHCE JEGO BRAT ISC W HISTORIE TO MAM PYTANIE CZY ZDAJE SOBIE PAN SPRAWĘ ILE RAZY JEGO OFIARY PŁAKAŁY??? ILE ZDROWIA PRZEZ NIEGO STRACILY?? NIE SĄDZĘ ŻE WIE PAN O CZYM W OGÓLE MÓWI SĄDZĘ ŻE LEPIEJ BY BYŁO ZA MILCZEĆ. ON JUŻ ZAMIKL NA WIEKI I POWINNO SIĘ O NIM NIE GADAĆ