TYLKO NA PUDELKU: Paulina Sykut-Jeżyna jest zazdrosna o sukcesy Krzysztofa Ibisza w "TTBZ"? "Trudno jej UKRYĆ IRYTACJĘ"

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Paulina Sykut-Jeżyna jest zazdrosna o sukcesy Krzysztofa Ibisza?

Sukcesy Krzysztofa Ibisza odblokowały falę wspomnień, kiedy to w 15. odsłonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wzięła udział Paulina Sykut-Jeżyna , która od lat prowadzi z Krzyśkiem "Taniec z Gwiazdami". W jej przypadku sytuacja była odwrotna - widzowie mieli wysokie oczekiwania, a występy pogodynki nie raz spotkały się ze sporą krytyką ze strony jury . Co ciekawe, Pauliny zabrakło nawet w finałowej czwórce 15. edycji. Osoba z otoczenia celebrytki zdradziła nam, że Sykut-Jeżyna jest nieco poirytowana i zazdrosna, obserwując kolejne poczynania Ibisza .

Paulina Sykut-Jeżyna też brała udział w "TTBZ". Jej występy nie były doceniane przez jury

Nieco inne spostrzeżenia miał pracownik Polsatu, który zauważył, że kluczem do sukcesu w "TTBZ" może być nastawienie uczestników. Informator podkreślił, że według niego Ibisz stawia raczej na dobrą zabawę, a nie pokaz talentu, w przeciwieństwie do Sykut-Jeżyny.

Prawda jest taka, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program trudny, ale nie tylko z powodu wymagań wokalnych czy tanecznych. Trzeba też umieć się wyluzować, zdystansować od swojego codziennego wizerunku i po prostu czerpać z tego przyjemność. Paulina, którą swoją karierę w show biznesie rozpoczynała udziałem w "Idolu", od zawsze marzyła o karierze wokalnej. Do programu przyszła więc z nadzieją, że zaprezentuje się tam jako wokalistka, a to wcale nie o to chodzi - tłumaczy nasz informator.