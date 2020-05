TYLKO NA PUDELKU: Polsat REZYGNUJE z serialu z Wieniawą? "Decyzja zapadnie w ciągu 48 godzin"

Julia Wieniawa to przedstawicielka nowego pokolenia polskich gwiazd, które karierę w "tradycyjnych mediach" sprawnie łączą z aktywną obecnością w sieci. 21-latka popularność zdobyła dzięki występom w Rodzince.pl, a jej medialny związek z Antonim Królikowskim sprawił, że w kilka miesięcy wystrzeliła do pierwszej ligi rodzimego show biznesu . Julka sprytnie wykorzystała zainteresowanie mediów, szybko podpisując szereg kontraktów reklamowych, dzięki czemu w dwa lata została milionerką...

Niestety, show biznes bywa kapryśny, a raz darowana sława nie jest obiecana na zawsze . Wygląda na to, że utrzymująca się do niedawna zawodowa hossa Wieniawy właśnie przechodzi pierwszy kryzys. Niedawno gwiazdę zaskoczyła niespodziewana decyzja władz TVP o zakończeniu emisji Rodzinki.pl , w której przez 6 lat wcielała się w rolę Pauli .

Nie ma żadnej decyzji, by kontynuować serial "Zawsze warto". Od początku miał on słabą oglądalność poniżej 1 miliona widzów i jest mało prawdopodobne, by w tej sytuacji ryzykować z kolejną transzą - mówi w rozmowie z Pudelkiem pracownik stacji.