Rozgoryczona Julia Wieniawa wspomina rozstanie z "Rodzinką.pl": "Było to nieeleganckie. Nawet NIE DOSTAŁAM OFICJALNEGO MAILA"

Julia Wieniawa na brak zawodowych propozycji nie może co prawda narzekać, jednak nie ukrywa, że rozstanie z ekipą, z którą dorastała, było dla niej niezwykle trudne.

Jeżeli chodzi o "Rodzinkę", ja się dowiedziałam z Isntagrama Gosi Kożuchowskiej, potem zadzwonił do mnie jeden z portali plotkarskich, zapytać, czy to prawda. Trochę mi było przykro, bo byliśmy wspaniałą ekipą. Ta ekipa się nie zmieniała. Operatorzy, dźwiękowcy, reżyser, obsada. I z dnia na dzień stwierdzili w trakcie kręcenia 16. sezonu, że usuwają ten serial i zdemontowali całą scenografię i nie zdążyłam się pożegnać z tą scenografią, aż mi się łezka kręci w oku. Szkoda. Mam sentyment i zawsze będę miała sentyment do tego serialu, bo się wychowałam i dorastałam na oczach widzów "Rodzinki.pl" - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.