TYLKO NA PUDELKU: Powstanie nowy dokument o Iwonie Wieczorek! Znamy szczegóły

Marek 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wychodzi tego tyle w ostatnim czasie bo muszą wciąż przekonywać do jednej narracji bo wychodzi książka o Iwonie i oni nie wiedzą co w niej jest. Skoro zostanie obalonych kilka mitów i nowe fakty pokazane to trzeba opinię publiczną przekonc do jedynej wersji, która forsują od lat.