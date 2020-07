TYLKO NA PUDELKU: Producenci "The Voice of Poland" nie chcą Beaty Kozidrak w roli jurorki! "Za słowa o PiS-ie"

Program The Voice of Poland od dziewięciu lat jest jednym ze sztandarowych hitów telewizyjnej Dwójki. W trakcie dziesięciu edycji show wypromował nowych wokalistów, a także umocnił kariery jurorów. Aktualnie trwają przygotowania do kolejnego sezonu. TVP nie szczędzi środków i szykuje jednocześnie aż trzy edycje: The Voice of Poland, The Voice Kids i The Voice Senior.