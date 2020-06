Edyta Górniak zastąpi Margaret w "The Voice of Poland"? "Trwają ZAAWANSOWANE ROZMOWY"

Program The Voice of Poland emitowany jest na antenie Dwójki od dziewięciu lat. W trakcie dziesięciu edycji show wypromował nie tylko wielu nowych wokalistów, ale także umocnił kariery jurorów nazywanych "trenerami".

W ostatniej edycji w tej roli wystąpili Tomson i Baron, Michał Szpak, Kamil Bednarek i Margaret, która ostatnio dała do zrozumienia, że nie chce mieć już nic wspólnego z Telewizją Polską.

Aktualnie trwają przygotowania do kolejnego sezonu. TVP szykuje jednocześnie aż trzy edycje: The Voice of Poland, The Voice Kids i The Voice Senior. Jak podaje Super Express, na czerwonych fotelach pojawią się nowe twarze.

W "dorosłej" edycji nie zobaczymy już Margaret, za to w jurorskim składzie ma się pojawić Natalia Szroeder, która przed pandemią prowadziła w Polsacie show The Four. Z kolei w edycji dziecięcej w roli nowej trenerki wystąpi ponoć Ania Wyszkoni.

Największa walka trwa o udział Edyty Górniak. Diwa trzykrotnie już zasiadała na fotelu jurorki w The Voice of Poland, a także raz w The Voice Kids, w pierwszej edycji, którą wygrała Roksana Węgiel z jej grupy.

Jak twierdzi Super Express, producenci najchętniej widzieliby Edytę w obu formatach - dla dorosłych i dla dzieci, ale ponoć Górniak rozważa udział tylko w jednym z nich. Z naszych informacji wynika, że diwa wybierze "dorosłą" edycję, a jej powrót jest już niemal przesądzony. Po tym, jak z programem rozstała się Margaret, produkcja prowadzi rozmowy z potencjalnymi jurorami tak zwanego "dużego" Voice'a. Najbardziej zaawansowane są obecnie rozmowy z Edytą Górniak - to kwestia "przerzucania się papierami i dopinania ostatnich szczegółów", ale wszystko wskazuje na to, że strony lada chwila dojdą do porozumienia - dowiadujemy się nieoficjalnie.

Oprócz tego pewny jest udział Michała Szpaka. Nazwiska pozostałych jurorów mają zostać ujawnione już niedługo, a nagrania ruszą za miesiąc.