TYLKO NA PUDELKU: Prokuratura komentuje filmik Buddy z samochodami. "Nie jest prawdą, iż odzyskał wszystkie pojazdy"

Co z samochodami Buddy? Prokuratura komentuje

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuje, iż w toku śledztwa prokurator weryfikuje kwestie dotyczące własności zabezpieczonych do śledztwa pojazdów i dokonuje zwrotu wyłącznie tych aut, które były użytkowane przez podejrzanych na zasadzie zawartych umów leasingu (właścicielem pojazdu jest wówczas firma leasingowa), bądź też innych umów cywilnoprawnych np. w związku z zawartymi kontraktami reklamowymi. Chodzi zatem wyłącznie o te pojazdy, których podejrzani nie byli właścicielami. W toku postępowania tytułem zabezpieczania majątkowego można zając tylko to mienie, które jest własnością podejrzanego. W nawiązaniu do rozmowy informuję także, iż nie jest prawdą, iż Kamil B. odzyskał wszystkie pojazdy zabezpieczone do sprawy - przekazała nam Katarzyna Calów–Jaszewska z Prokuratury Krajowej.