TYLKO NA PUDELKU: Restauracja Grażynki ZAMKNIĘTA! Taki widok zastaliśmy w środku: "Nic nie wskazuje na to, że miałaby wznowić działalność"

Szanowni goście, chcielibyśmy poinformować, że nasza restauracja Strefa 77 pozostaje otwarta i funkcjonuje bez zmian. Mimo pojawiających się trudności, czekamy na rozwiązanie sprawy i liczymy, że wszystko wkrótce się wyjaśni. Zapraszamy do odwiedzin - jesteśmy gotowi, by serwować wam nasze najlepsze dania. Dziękujemy za wasze wsparcie i zaufanie. Do zobaczenia w Strefie 77 - czytaliśmy wówczas.