Co dalej z warszawską restauracją Grażynki? Lokal gastronomiczny wydał OŚWIADCZENIE

Sprawa zatrzymania Buddy wciąż pozostaje w rodzimych mediach tematem numer jeden. Kamil L. usłyszał zarzuty związane z wyłudzaniem podatku VAT oraz organizowaniem w internecie nielegalnych gier hazardowych. Grozi mu nawet dziesięć lat pozbawienia wolności. Youtuber nie przyznaje się do winy.

Co ciekawe, wśród aresztowanych znalazła się także ukochana Buddy, Aleksandra K., znana w sieci jako Grażynka. Prokurator postawił jej zarzuty związane z grami i - podobnie jak w przypadku Kamila L. - zarządził wobec niej trzymiesięczny areszt.

Szanowni goście, chcielibyśmy poinformować, że nasza restauracja Strefa 77 pozostaje otwarta i funkcjonuje bez zmian - czytamy. Mimo pojawiających się trudności, czekamy na rozwiązanie sprawy i liczymy, że wszystko wkrótce się wyjaśni. Zapraszamy do odwiedzin - jesteśmy gotowi, by serwować wam nasze najlepsze dania. Dziękujemy za wasze wsparcie i zaufanie. Do zobaczenia w Strefie 77.