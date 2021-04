TYLKO NA PUDELKU: Przez CIĄŻĘ Aleksandry Domańskiej wstrzymano zdjęcia do drugiego sezonu "Mecenas Porady"

Karolina 20 min. temu zgłoś do moderacji 45 10 Odpowiedz

Pierwszy raz dodaję komentarz, bo nie mogę uwierzyć, w ton artykułu (i komentarze) próbujący wpędzić w poczucie winy kobietę za to, ze będzie miała dziecko. Jprdl, rozumiem, ze wielu osobom to krzyżuje plany, być może jej samej również, ale co ma- aborcje zrobić żeby koledzy dalej pracę mieli przy serialu? Czy się tłumaczyć wszystkim czemu nie wzięła tabletki albo pękła jej gumka? Co za świat...