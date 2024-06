TYLKO NA PUDELKU: Robert Janowski wraca do "Jaka to melodia?"! "Pracownicy show są niepewni o swoją dalszą przyszłość"

Robert Janowski wraca do "Jaka to melodia?". Nowe odcinki zobaczymy jesienią

Według ustaleń Pudelka to nie koniec. Od września ponownie w roli gospodarza "Jaka to melodia?" zobaczymy Roberta Janowskiego , któremu, jak donosi nasze źródło, za kilka tygodni kończy się umowa z Polsatem . Jak udało nam się ustalić, Janowski na plan wejdzie prawdopodobnie w sierpniu, a nagrane odcinki zobaczymy w jesiennej ramówce. Informację o jego ewentualnym powrocie krążą od marca. Sam zainteresowany wówczas nie skomentował tych doniesień, ale też nie zaprzeczył.

Robert uważa, że bez niego program stał się przaśny. Przede wszystkim nie wyobraża sobie, by w show były dalej utwory disco polo. Jasno to zaznaczył. Chce też powrotu publiczności. Zrezygnowano z niej w pandemii i nie wrócono do tej formuły później, a według Roberta to duży błąd. Mówił, że dodawała programowi klimatu i zachęcała uczestników do rywalizacji, podkręcając tempo gry - mogliśmy przeczytać.