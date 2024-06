TYLKO NA PUDELKU: Robert Janowski załatwił żonie pracę w TVP? Wiemy, jaka jest PRAWDA

Jak informował Pudelek - od września w roli gospodarza "Jaka to melodia?" ponownie zobaczymy Roberta Janowskiego , któremu, jak donosi nasze źródło, za kilka dni kończy się umowa z Polsatem . Jak udało nam się ustalić, Janowski na plan wejdzie prawdopodobnie w sierpniu, a nagrane odcinki zobaczymy w jesiennej ramówce. On sam niechętnie komentuje całą sytuację i swoje dalsze losy w TVP, bo formalnie wciąż związany jest z konkurencją.

Robert uważa, że bez niego program stał się przaśny. Przede wszystkim nie wyobraża sobie, by w show były dalej utwory disco polo. Jasno to zaznaczył. Chce też powrotu publiczności. Zrezygnowano z niej w pandemii i nie wrócono do tej formuły później, a według Roberta to duży błąd. Mówił, że dodawała programowi klimatu i zachęcała uczestników do rywalizacji, podkręcając tempo gry - mogliśmy przeczytać w Plotku.