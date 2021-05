TYLKO NA PUDELKU: Robert Więckiewicz WRACA do telewizji! Dostał główną rolę w nowej produkcji TVN

Robert Więckiewicz niespecjalnie rozpieszczał swoich fanów w ostatnich latach. Ostatnia produkcja telewizyjna, w jakiej mieliśmy okazję go oglądać to Odwróceni. Ojcowie i córki, których emisja zakończyła się po zaledwie ośmiu odcinkach. Gdy zaczęło już się wydawać, że aktor wcale nie garnie się do powrotu przed kamery, jak grom z jasnego nieba spadła na nas informacja o jego nowym angażu.