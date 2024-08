TYLKO NA PUDELKU: Spór Goździalskiej z restauracją trwa. Makłowicz radzi: "Jeśli ktoś chce wypić kawę i zjeść ciasto, to powinien udać się do kawiarni"

Mslkll 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja ją rozumiem. To takie ciche pozwolenie na to, zeby restauracje robily, co chcialy. Zapewne to tylko ciasto i kawa tez nie kosztowaly 20zl, zeby byli stratni, ale niedlugo to będzie mozna dostac stolik dopiero przy zamówieniu obiadu za 200zl, a jak dokupisz ciastko na deser to i krzeselko nawet dostaniesz. No nie, sami pozwalamy na samowolke knajp to potem uwazają się za jakieś renomowane restauracje z gwiazdkami michelin. Skoro nie mozna usiasc tylko jak sie zamowi ciasto to niech to jasno wpiszą w swoją oferte i zrobią menu degustacyjne