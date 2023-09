TYLKO NA PUDELKU: Tak Miszczak zareagował na wyniki "Nasz nowy dom". Co dalej z Romanowską? "Sytuacja była dla niej NIEZRĘCZNA"

Niszczak do 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

poprawki. Niech przytnie te krzaczaste brwi, bo źle to wyglada. Wyeksponowany brzuch fatalnie go skraca - albo niech go wciągnie albo niech schudnie. Najlepiej jednak niech już zejdzie ze sceny.