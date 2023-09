Widzowie "Nasz nowy dom" narzekają na Elżbietę Romanowską: "Za bardzo ją reklamują. TO JUŻ PRZESADA"

Elżbieta Romanowska zastąpiła Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom". Nowa prowadząca została ciepło przyjęta zarówno przez ekipę programu, jak i samego Edwarda Miszczaka. Pierwszy odcinek nowego sezonu spotkał się z neutralnym odbiorem, choć pojawiły się też głosy krytyki. Z każdą kolejną odsłoną, nieprzychylnych komentarzy widzów jest coraz więcej.

W najnowszym odcinku ekipa programu pojechała do Góry Kalwarii, gdzie czekała na nich pani Magda z wnukiem. Kobieta samotnie wychowuje chłopaka i pracuje, pomagając osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z formułą, mieszkanie w bloku przeszło spektakularny remont, którego efekty zachwyciły rodzinę. Niemniej jednak, nie obyło się bez ostrych słów wobec zachowania Romanowskiej.

Widzowie ostro krytykują Elżbietę Romanowską w roli prowadzącej "Nasz nowy dom"

Widzowie zarzucali produkcji nachalne promowanie Elżbiety. Pojawiły się również zarzuty o niszczenie programu. Nie zabrakło również wspominania niezawodności Dowbor. Trzeba przyznać, że internauci nie przebierali w słowach pod wpisem na Facebooku.

Nie mam nic do pani Eli jako aktorki, ale jako prowadząca ten wspaniały program pani Ela go niszczy. Po prostu nie nadaje się do niego. Totalna pomyłka - oceniła inna osoba.

To nie to samo co z Panią Dowbor. Od niej biło ciepło i naturalność. Z obecną prowadzącą to klapa, sztuczność i chłód.

Za dużo reklamy tej Eli, to już przesada. Katarzyny nie reklamowali aż tak. Nie było takiej potrzeby. Ela się nie nadaje do tej roli, pewnie sami to widzą i dlatego wszędzie tylko ona. Dziwne to wszystko. Nowe nie znaczy lepsze.

Na szczęście, znaleźli się też tacy, którzy w sposób serdeczny ocenili pracę Romanowskiej.

Pani Ela super sobie radzi w roli prowadzącej; Byłam przyzwyczajona do pani Kasi, ale pani Ela też prowadzi super i zaczyna mi się podobać w tej roli - chwalili fani.

