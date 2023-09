Za nami debiut Elżbiety Romanowskiej w "Nasz nowy dom". SKRAJNE opinie widzów: "Nie ta energia. KLAPA na całego"

Lara 43 min. temu zgłoś do moderacji 137 8 Odpowiedz

Odcinki z panią Kasia bardzo ludzie, zdarza się, że oglądam nawet te bardzo stare. Dodatkowo można podpatrzyć różne ciekawe rozwiązania, architekci są naprawdę swietni, zwłaszcza Pan Maciek. Natomiast to co się wczoraj wydarzyło to jakieś nieporozumienie. Pomijam walory estetyczne i beznadziejna czołówkę, ale pół godziny wstępu o rodzinie, gdzie odcinek ma godzine to przegięcie. Brak schematu planowanych zmian. Wyglądało to tak jakby ekipa weszła i na spontan ściany burzyła. No i szcztuczno, sztywno i momentami niezręcznie. Zamiast pani Eli układającej na talerzyku suche ciastka wolałabym zobaczyć plan mieszkania, ewentualnie jakieś wskazówki dekoratorkie, jak dotychczas.