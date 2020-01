"Taniec z gwiazdami". Julia Wieniawa tańczy w tej samej sukience, w której występowała Marcelina Zawadzka 6 (!) LAT TEMU

Jak się okazuje, produkcja programu mocno wzięła sobie do serca nawoływania ekologów i w nowej edycji postanowiła wykorzystać stare stroje. Sukienka, w której Julia Wieniawa prezentowała swoje wdzięki podczas sesji zdjęciowej do celów promocyjnych programu, "należała" sześć lat temu do Marceliny Zawadzkiej.