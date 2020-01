"Taniec z Gwiazdami". Wiemy, z kim zatańczy Julia Wieniawa! "Szybko znajdą wspólny język"

Julia Wieniawa długo walczyła o to, aby przebić się do pierwszej ligi polskiego show biznesu. Choć celebrytka imała się w przeszłości różnych zajęć, to w mijających miesiącach jej kariera wyraźnie nabrała rozpędu. Wszechstronna 21-latka próbowała już swoich sił jako piosenkarka i aktorka, dlatego tym razem postanowiła sprawdzić się jako tancerka. Wszystko oczywiście na najsłynniejszym parkiecie w kraju i za duże pieniądze.