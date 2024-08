TYLKO NA PUDELKU: Tomasz Karolak wdał się w pyskówkę z widzem, a potem nie wyszedł na scenę w Myszyńcu. "Taka jest konwencja kabaretu"

Tomasz Karolak to z pewnością jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Ostatnio przypomniał o sobie widzom za sprawą show TVN "Czas na Show. Drag Me Out", w którym dotarł do ścisłego finału. Najwięcej emocji wzbudzały jego słowne przepychanki z jurorami, w szczególności z Anną Muchą. Gwiazda "M jak miłość" nie kryła swojej irytacji, gdy była pytana o kolegę po fachu. W samym show także nie szczędziła mu złośliwości.

Ja nie wiem, co wy robicie, że wszystko sprowadzacie... Jak ja mówię "celebryta rotacyjny", to pada jego nazwisko, jak mówię "facet w rajtuzach", pada jego nazwisko. Ku*wa! Ale sobie zapracował! - mówiła.

Teraz o gwiazdorze znowu jest głośno. Wszystko za sprawą Miodobraniowej Nocy Kabaretowej w Myszyńcu, której był gwiazdą i prowadzącym. Jak informuje serwis eostroleka.pl, Tomasz Karolak najpierw wystąpił z zespołem Pączki w Tłuszczu, czym wzbudził zachwyt zgromadzonej publiczności, a potem miał zapowiedzieć występ kabaretu K2.

Tomasz Karolak kłóci się z widzem. Padły niecenzuralne słowa

W pewnym momencie, jak czytamy, miało dojść do sprzeczki między aktorem, a jednym z widzów spod sceny, który oczekiwał na występ.

Pan to robi archetypicznie, chce pan podświadomie, tak mówią psychologowie, zaimponować swojej partnerce, bo pan ma ch**owy seks w domu. Więc zanim mi tu k**wa krzykniesz coś, to się zastanów, co ty masz w łóżku. Uwaga, kabaret z Zielonej Góry, K2! - powiedział Karolak.

Po występie wspomnianego kabaretu K2 na scenie po raz kolejny miał pojawić się gwiazdor "Rodzinki.pl", ale tym razem ze swoim stand-upem. Tak się jednak nie stało. Według lokalnych mediów aktor miał powiedzieć, że jest "zmęczony", ale nie przeszkodziło mu to w rozdawaniu autografów i pozowaniu do zdjęć. Organizator zapowiedział, że będzie domagał się wyjaśnień.

Próbowaliśmy skontaktować się z Karolakiem, ale w jego imieniu na nasze pytania odpowiedział menedżer.

Zawarliśmy porozumienie z organizatorem. Temat uważamy za zakończony. Jeśli chodzi o występ do którego nie doszło - sytuacja wyglądała tak, że było już po 23.00, pod sceną zgromadziło się kilka tysięcy osób, w pierwszych rzędach były głównie dzieci. Z uwagi na charakter stand-upu, Tomek się wycofał. Jest on bowiem przewidziany dla widzów dorosłych (...) Niecenzuralne słowa i żarty padały przez cały wieczór, taka jest konwencja kabaretu. Podczas całej imprezy Tomek wplatał elementy stand-upu, w którym jest interakcja z widzami. Nie było mowy o obrażaniu tego widza. Publiczność bawiła się świetnie, to jest najważniejsze - usłyszeliśmy od Mikołaja Jakubowskiego.

