TYLKO NA PUDELKU: TVN nakręci w Meksyku GEJOWSKĄ wersję "Kawalera do wzięcia"!

Trwają przygotowania do nagrań gejowskiej wersji "Kawalera do wzięcia". Zdjęcia mają rozpocząć się w maju, najprawdopodobniej w Meksyku . Reality show będzie emitowane na Playerze. Jeszcze nie wiadomo, kto poprowadzi program, ale na wstępnych castingach była m.in. Martyna Kondratowicz z pierwszej edycji Hotelu Paradise - zdradza nasz informator.

Casting na uczestników show trwa od około dwóch miesięcy, a rekrutacja odbywała się przede wszystkim na Instagramie. Osoba z produkcji pisała do pewnych siebie, dobrze wyglądających, wyoutowanych gejów. Wciąż poszukiwany jest tytułowy "kawaler", który będzie decydował o tym, kto zostanie u jego boku, a kto odpadnie z programu. Produkcja chce, by był on bogatym, przystojnym singlem, mieszkającym na co dzień poza granicami Polski. Nie jest łatwo takiego znaleźć - dodaje źródło.