TYLKO NA PUDELKU: TVP wyemituje NOWĄ wersję "Trędowatej". Wiemy, kto może liczyć na rolę: "Ma być z rozmachem"

Kultowa "Trędowata" powróci na małe ekrany

Nowe władze TVP w ostatnich miesiącach wprowadziły na antenach wiele pośpiesznych zmian, ale teraz, gdy sytuacja na Woronicza trochę się uspokoiła, był czas, by przeanalizować to, co oferowane jest widzom. Okazało się, że poprzedniemu zarządowi TVP coś jednak się udało i są to historyczne produkcje emitowane na antenie Jedynki. Nowe TVP nie zamierza zabijać kury znoszącej złote jajka. Zwłaszcza, że konkurencyjne stacje jakoś nie palą się, by oferować swoim widzom takie produkcje, mimo ewidentnego zainteresowania, jakim się cieszą - zdradza w rozmowie z Pudelkiem osoba pracująca przy projektach dla publicznej telewizji.