Ukochana Marcina Hakiela zdradza, czy poszłaby na PODWÓJNĄ RANDKĘ z Kurzopkami i mówi, jak na nowy związek zareagowała jej mama(WIDEO)

O Marcinie Hakielu dyskutuje się w ostatnich tygodniach głównie ze względu na jego powrót do " Tańca z Gwiazdami " . Równie wiele emocji wzbudza życie miłosne tancerza, w którym nie ma mowy o nudzie. Były mąż Katarzyny Cichopek od kilku miesięcy spotyka się z niejaką Dominiką , która w odróżnieniu od poprzedniej partnerki celebryty, nie nalegała na ukrywanie związku przed światem. Ukochana 40-latka czuje się zresztą coraz pewniej w blasku fleszy, co udowodniła za kulisami tanecznego show Polsatu.

Moja mama powiedziała mi przez telefon: "Boże, Dominika, ty to zawsze musisz..." , ale oczywiście tak z żartem, pozytywnie, bardzo dobrze. Po prostu dla nich najważniejsze jest to, żebym była szczęśliwa - podkreśliła ukochana tancerza.

Jak partnerka Marcina Hakiela reaguje na powracający temat rozwodu tancerza?

Nawet tego nie śledzę, już przestałam się tym interesować. Myślę, że to jest taka, jak to Marcin mówi "przeszłość zaprzeszła". Ja to też rozumiem, że media tak działają (...). Mam nadzieję, że temat się ukróci, bo nie ma już o czym mówić, temat został wyczerpany - zaznaczyła.