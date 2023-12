TYLKO NA PUDELKU: W mieszkaniu Gabriela Seweryna doszło do WŁAMANIA! Siostra projektanta ujawnia szczegóły

Pod koniec listopada media obiegła szokująca informacja o nagłej śmierci znanego z programu "Królowe życia" Gabriela Seweryna . 56-latek został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej, a po dwóch godzinach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Kolejne dni upłynęły pod znakiem niepokojących doniesień o zdarzeniach poprzedzających odejście projektanta futer . Szeroko komentowano nagranie, w którym mężczyzna skarżył się, że ratownicy medyczni rzekomo nie chcieli przetransportować go do szpitala. Wkrótce rzecznik pogotowia przedstawił wersję wydarzeń zaprezentowaną przez pracowników. Wspomniano m.in. o agresywnym zachowaniu celebryty i towarzyszących mu osób. Sprawą zajęła się prokuratura.

W mieszkaniu Gabriela Seweryna doszło do włamania

Skradziono ubrania Gabriela Seweryna. Siostra zmarłego ujawnia szczegóły

Zginęły tylko cenne ubrania Gabrysia, a pozostałe rzeczy nie zostały ruszone. To może świadczyć o tym, że sprawcy wiedzieli, co znajdą w mieszkaniu i w jakich miejscach. Potwierdzam również konieczność wymiany zamków. Pierwszy raz zrobiliśmy to dzień przed pogrzebem, aby wziąć z mieszkania rzeczy do pochówku. Musieliśmy to zrobić, bo nie otrzymaliśmy kluczy do mieszkania od Pana Kamila [partnera Gabriela - red.], pomimo wielu próśb. Drugi raz wymienialiśmy już po włamaniu. Zamki musieliśmy wymieniać również w warsztacie - wyjawiła Pudelkowi siostra Gabriela Seweryna.