TYLKO NA PUDELKU: Weronika Rosati ZAWARŁA UGODĘ z byłym partnerem! "Nie chciała narażać Eli"

Laniania 25 min. temu zgłoś do moderacji 13 5 Odpowiedz

Jest z typu tych panienek, co to bez chłopa nie umieją ułożyć sobie życia. Poukładane życie to nie chłop u boku, tylko porządek w głowie. Ona ciągle szuka gościa, który ją uratuje? Miała zaborczych, kontrolujących rodziców? Co z nią nie tak?