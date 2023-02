TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, co dalej z Janachowską w Polsacie. Jeden z tabloidów twierdził, że Izabela wraca do TVN...

Przejście Edwarda Miszczaka do Polsatu wywołało falę szeroko komentowanych w mediach zwolnień. Dużym echem odbiło się odejście z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Katarzyny Skrzyneckiej , z którą solidarnie show opuścił Piotr Gąsowski. Do sytuacji sprzed kilku tygodni odniosło się wówczas sporo znanych twarzy, w tym m.in. Izabela Janachowska.

Izabela Janachowska odchodzi z Polsatu?

Iza znika z anteny Polsatu i znów ma pracować dla TVN. Podobno nie przepadają za sobą z Miszczakiem. Widocznie on ma do niej żal - cytuje swojego informatora "SE".

TYLKO NA PUDELKU: Izabela Janachowska jednak nie przechodzi do TVN

Dyrektor miał kilka uwag do pierwszego sezonu prowadzonego przez Janachowską "Ślubnego Pogotowia". Sam jednak przyznał, że przyjemnie się go ogląda, a format zasługuje na kontynuację, która ma trafić na antenę jesienią.

Iza doskonale zdaje sobie za to sprawę, że to Polsat dał jej szansę, na jaką nigdy nie mogła liczyć w TVN. Już w pierwszym miesiącu nowej pracy współprowadziła wielką galę finału wyborów Miss Polski, a potem została nową współprowadzącą "Tańca z Gwiazdami", największego rozrywkowego show w polskiej telewizji. To wbrew pozorom twardo stąpająca po ziemi babka, która wie, czego chce. Nowa stacja w nią uwierzyła i z miejsca potraktowała jako pierwszoligową gwiazdę, a to wystarczający powód, by być jej lojalną - przekonuje osoba pracująca w Polsacie.