TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, dlaczego Anna Lewandowska NIE POJAWIŁA SIĘ w tegorocznej reklamie Apartu. "Współpraca była niezwykle..."

To nie jest biżuteria luksusowa. To biżuteria z sieciówki, nie ma nic wspólnego z jakością. Zresztą tak się dzieje, jak marka zamiast w produkt inwestuje w celebrytów. A ta marketingowa gadka, że są „dla wszystkich kobiet” to ściema dla idiotów. Skoro tak jest to czemu zatrudniają tylko młode i szczupłe aktorki…? Gdzie jakaś nauczycielka, lekarka, ekspedientka ? Gdzie jakaś babcia ? Jakaś kobieta niepełnosprawna ? Albo ciemnoskóra chociaż ? Nie rozumiem czego tych ludzi uczą na tych studiach z marketingu ale z jakimkolwiek myśleniem lub kreatywnością i nich bardzo ciężko. Zamiast robić celebrytkom paczki PR z szampanem za 500 zł mogliby na przykład wysłać jakieś paczki do domu samotnych matek, albo rozdali biżuterię mamom chorych dzieci na jakimś oddziale onkologicznym… to nie, lepiej pchać hajs w celebrytki, które i tak te paczki wywalą… Jesteście żenujący APART. Zacznijcie myśleć.