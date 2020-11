Takiego trio jeszcze nie widzieliśmy. Socha, Wieniawa i Lewandowska we wspólnej kampanii

Jeżeli śledziliście uważnie nasze newsy z ostatnich trzech dni, nie będzie niespodzianką, że te piękne okoliczności, pełne świątecznego ciepła, w których widzimy Małgorzatę Sochę, Julię Wieniawę i Annę Lewandowską to efekty pracy przy nowej kampanii marki Apart na Święta Bożego Narodzenia 2020.

Z drugiej jednak strony oglądamy je śmiejące się ze swoich zdjęć z dzieciństwa, lubiące wracać do najpiękniejszych wspomnień, pląsające radośnie z pluszowym misiem i rozrzucające gwiazdkowe prezenty. Bohaterki spotu wciąż wydają się być w głębi duszy figlarnymi i skłonnymi do spontanicznej zabawy dziewczynkami.

Świąteczna kampania Apart to zgrabny dwupak - klimatyczna sesja zdjęciowa oraz klip video. Co ciekawe, za realizację obu koncepcji odpowiada Marcin Tyszka, który - podobnie jak wielu legendarnych reżyserów - pojawia się jako cameo obok Anny Lewandowskiej, Julii Wieniawy i Małgorzaty Sochy w reżyserowanym przez siebie filmie. A w jakiej roli? To po prostu trzeba zobaczyć...