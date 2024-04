TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, dlaczego Julia Wieniawa zerwała umowę z Kayaxem: "To było dla niej nie do pomyślenia"

Hmmm 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie opłacało jej się to. Miała rację. To nie Kayax wypromowała Wieniawę, tylko jej występy w filmach. Dzięki popularności osiągniętej dzięki byciu aktorką ona zarabia na tym Instagramie, czy jest brana do różnych innych przedsięwzięć. Co do mamy, to często nawet jak rodzice nie pracują dla kogoś, to i tak ich się wspiera. Jakby mama nie pracowała jako menadżerka, to i tak Wieniawa, by jej pomagała, więc nie uważam, by był to zły ruch. Tak może być korzystniej. Tak samo żona Pazury. Czy będzie menadżerką, czy nie i tak będzie dostawać pieniądze. Jak zatrudnić jeszcze kogoś, to trzeba wydać więcej, bo to nie jest tak, że zostawi się matkę, czy żonę bez niczego.