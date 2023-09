TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, dlaczego Pola Wiśniewska trafiła z synem do szpitala: "Ponad cztery godziny czekania na badanie były ciężkie"

Marita 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Po co brać na SOR całą rodzinę? Strasznie to denerwujące. Ostatnio musiałam czekać żeby przyjęli moją babcię, też czekałam wiele godzin i nie miałam gdzie usiąść, bo właśnie ludzie się tam zwalają po kilka osób, jakby to była jakaś przyjemna atrakcja. Rozumiem, jak nie ma się z kim zostawić dzieci i to ostateczność, ale w innym wypadku wystarczy jedna osoba. Poza tym, tam jest najwięcej bakterii, chorób i małe dziecko szybko może się czymś zarazić. Ostatnio jakaś zapanowała moda na szpitale,wizyty na SORze i relacje, połowa celebrytow opisuje swoje choroby, albo dzieci. Wszyscy oczywiście w bardzo ciężkim stanie, a mistrzyni Kubicka, która ma "prawie" raka. To jak cios w twarz dla onkologicznie chorych.