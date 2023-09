Pola Wiśniewska TRAFIŁA NA SOR z dzieckiem. Spędziła tam kilka godzin

Ferrari 22 min. temu zgłoś do moderacji 26 5 Odpowiedz

Pudel, trzymajcie rękę na pulsie, bo wsystko wskazuje na to, że nasza słynna fotomodelka i celebrytka, która robiła "karierę" w USA to Janoszek 2.0. Za niedługo wyjdzie jaka to mitomanka i jak załatwiała sobie trzeciorzędne zlecenia :) PS. Nie chodzi o Dżoannę