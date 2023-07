TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kim jest nowa sympatia (?) Jessiki Mercedes. Tajemniczy mężczyzna ma nawet własną stronę na Wikipedii

Jessica Mercedes już od ładnych paru miesięcy sygnalizowała swoim internetowym fanom, że w jej życiu prywatnym sporo się dzieje. Nie poznaliśmy co prawda szczegółów tych perturbacji, jednak nietrudno zauważyć, że wiele osób, które do niedawna uchodziły za bliskie influencerce, zostały wyeksmitowane z jej życia. Jessica zaczęła później szukać spokoju na uduchowionych warsztatach z jogi, aż w końcu obwieściła we właściwym sobie stylu, że nie zamierza już dłużej być Carrie, tylko zostaje oficjalnie Samanthą (chodzi oczywiście o postaci z Seksu w wielkim mieście).