Jessica Mercedes wymienia czułości nad śmietnikiem z tajemniczym brunetem. W końcu znalazła upragnioną miłość? (ZDJĘCIA)

Życie Jessiki Mercedes to istny rollercoaster. Influencerka zdążyła już przyzwyczaić nas do tego, że wszystko zmienia się u niej niczym w kalejdoskopie: od stylizacji, przez wakacyjne destynacje, aż po... relacje z najbliższymi. W sierpniu ubiegłego roku ostatecznie rozpadł się burzliwy związek celebrytki z Kubą Karasiem , którego - jeśli wierzyć internetowym plotkom - odbić jej miała niegdysiejsza przyjaciółka, Julia Wieniawa .

Po rozstaniu z muzykiem Kirschner całą swoją energię poświęciła duchowemu samorozwojowi, otwieraniu czakr i poprawianiu aury przy pomocy "wysokich wibracji". Po drodze 29-latka zaliczyła nawet przelotny romans z Malikiem Montaną, z którym przez moment była niemal nierozłączna. Co prawda blogerka zapewniała w wywiadach, że łączy ją z raperem jedynie "serdeczna przyjaźń", jednak fotki, na których słodko szeptali sobie do uszu i wymieniali zalotne spojrzenia, mówiły same za siebie.