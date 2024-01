TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kto może DOŁĄCZYĆ do odświeżonej ekipy "Pytania na Śniadanie"! Wcześniej pracowała dla TVN-u

Skala zmian, które na przestrzeni ostatnich tygodni zaszły w Telewizji Polskiej, mogła być dla wielu zaskoczeniem. Rewolucja nie ominęła też śniadaniowego pasma stacji, w którym doszło do ogromnych zmian personalnych. Teraz serwis wirtualnemedia.pl dowiedział się nieoficjalnie, że to koniec "Pytania na Śniadanie", jakie dotychczas znaliśmy. Wszystko przez to, że do wymiany idą wszyscy prowadzący.