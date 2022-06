TYLKO NA PUDELKU: Znamy pierwsze nazwisko nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Zgarnie 20 TYSIĘCY ZŁOTYCH za odcinek...

Już na jesień na antenę Polsatu powrócić ma show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Przed produkcją programu, który łącznie doczekał się aż 25 (!) edycji, trudne zadanie. Stacja musi postarać się, by w skład uczestników kolejnej odsłony show wchodziły jak największe nazwiska ze świata show biznesu. A jak wiemy, nie zawsze im się to udawało.