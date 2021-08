Michał Mikołajczak broni TVN i uderza w TVP: "Ktoś, kto włączy ich program informacyjny, może mieć wrażenie, że znajduje się w KOREI PÓŁNOCNEJ"

D.. 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ludzie nie ma się co podniecać tematem zastępczym dla mas. Przecież czy by była przegłosowana ta ustawa, czy też nie, to i tak w żaden sposób nie uderzy w TVN, bo za miesiąc będzie rozpatrywana przez senat, a do tego czasu TVN i tak dostanie koncesję pizza tym, będzie wprowadzona korekta dająca przepustkę TVNowi🙄 przecież to co się dzieje udaje tylko ważne i bulwersujące wydarzenia. W tym samym czasie przechodzi ponad trzysostronowa ustawa, o której się nic nie mówi, a która w bardzo znaczący sposób może nam ograniczyć wolność. Przejrzyjcie na oczy co się w tym kraju dzieje