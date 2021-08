"Lex TVN". Celebryci pomstują na Pawła Kukiza: Anna Lewandowska, Agata Młynarska, Piotr Gąsowski, Magda Mołek... (ZDJĘCIA)

Milla 29 min. temu zgłoś do moderacji 132 71 Odpowiedz

I dobrze! Można nie lubić TVN, można się z nimi nie zgadzać, można nawet uważać, że powinno tam być więcej kapitału Polskiego ALE! Głosowanie przeciw, udawanie "pomyłki" w zamian za stołki to korupcja polityczna! Nikt przecież nie wierzy, że on się pomylił, chiał pokazać Kaczorowi, że jak nie dostanie czego chce, to nie ma jego głosu! Wszyscy to wiedzą, jest skorumpowany!