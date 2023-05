Tymczasem Basia Kurdej-Szatan opowiada w tabloidzie o seksie z mężem... Chcecie wiedzieć, co tam się dzieje?

Barbara Kurdej-Szatan i Rafała Szatan są małżeństwem od 12 lat. Para doczekała się dwójki dzieci: 11-letniej Hani i trzyletniego Henryka. Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" wyznała właśnie, że pomimo upływu tylu wspólnych lat w ich związku wciąż nie brakuje ognia namiętności... Chcieliście to wiedzieć?

Barbara Kurdej-Szatan nie narzeka na pożycie

Aktorka przyznała, że dziś już nie mają z mężem tyle czasu, co przed narodzinami dzieci i nie mogą sobie pozwolić na zorganizowanie wyjść czy wyjazdów tylko we dwoje. Jednak mimo to parze udaje się utrzymać temperaturę w związku na naprawdę dobrym poziomie.